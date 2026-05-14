秘匿性の高い通信アプリ上で、法律で禁じられた銀行口座の売買を呼びかけたとして、男が逮捕されました。逮捕された福岡県の作業員・森田正人容疑者(41)は今年2月、通信アプリ「テレグラム」でグループを開設し、銀行口座を買い取ると呼びかけた疑いが持たれています。警察によりますと、別のクレジットカードの不正利用事件に関連した捜査で森田容疑者が浮上し、「口座を売りたい人を募集する投稿を何度かした