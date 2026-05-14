米ニューヨーク在住のタレントで投資家の松居一代（68）が14日、ブログを更新。史上最高値圏で推移する日経平均株価（225種）について言及した。日経平均株価は昨年10月に史上初の5万円を突破すると、その後もハイペースで上昇し、4月には6万円を突破。14日の東京株式市場では一時6万3700円台まで上昇した。松居は「ホンマかいなぁ…」とのタイトルを付け、「日経平均が最高値ですって、、、」と言及。「最近は日経平均を色眼鏡で