世界一賢いと言われる犬種・ボーダーコリーに「ケージの子犬を出してあげて」とお願いした飼い主さん。難しいかな……と思ったそのとき、まさかの展開に！投稿は記事執筆時点で8万回再生され、「ボーダーちゃんはほんまに賢い天才！」「賢すぎるー！」といった声が寄せられました！ 【動画：世界一賢い犬種に『ケージの子犬を出してあげて』とお願いしてみた結果→『難しいか