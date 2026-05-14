浮き輪に挑戦したゴールデンレトリバーの一部始終が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20万9000回再生を突破し、「おしりが可愛すぎますw」「なんとも言えない表情で草」「ここから発想を得て生まれたのがポンデライオン」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：プールで『浮き輪』を使う大型犬→ふと『おしり』を見てみると…思っているのと違う『まさかの体勢』