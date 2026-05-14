2023-24シーズンにチームをブンデスリーガ無敗優勝に導いたシャビ・アロンソ氏が昨年夏に退任した後、レヴァークーゼンはエリック・テン・ハーグ前監督を招聘したが成績は振るわず、僅か二カ月足らずで解任した。そしてその後任としてやって来たのが現指揮官のカスパー・ヒュルマンド監督なのだが、こちらもチームの再建に成功しているとは言えず、シャビ・アロンソ体制の頃のようにバイエルン・ミュンヘンと優勝争いができるよう