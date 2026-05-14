楽天グループは14日、2026年度第1四半期決算を発表した。モバイルセグメントの売上収益は前年同期比18.5％増の1312億円となり、EBITDAは10億円と、本格参入後初の第1四半期黒字化を達成した。 「成長資金を除けば287億円の利益」 モバイルセグメントのNon-GAAP営業損失は380億円と、前年同期から133億円の改善。三木谷浩史代表取締役会長は、「モバイルセグメントは大変順調にいっている」と手応えを語る。