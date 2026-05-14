山形県酒田市で今年３月末から先月上旬にかけて５件連続して発生した放火事件でこのうちの１件の火災に関わったとして、警察は窃盗容疑ですでに逮捕していた男を再逮捕しました。 【写真を見る】ほかの火災への関与は？ 酒田市連続不審火1件の放火疑いで男(23)逮捕男はすでに別の窃盗容疑でも逮捕その後不審火確認されず（山形） 全ての不審火と関連があるのでしょうか。 連続放火のうち１件に関わったとして逮捕されたの