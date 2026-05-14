田植えシーズンを迎えている山形県内。きょうは大江町で中学生が田植えを体験しました。産地の思いがこもったお米でした。 【写真を見る】産地の思いがこもったお米の名前とは？ 中学生が田植えを体験（山形・大江町） 大江中学校では、農業への理解を深めてもらおうと、毎年田植え体験を行っていて、きょうは１年生６１人が体験しました。 「植えるの早いね」 生徒「できるだけこの四角に入れるのがコツかな」 生徒た