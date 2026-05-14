JR東日本は、5月13～14日の2日間にわたって、東京・高輪ゲートウェイにおいてイベント「GATEWAY Tech TAKANAWA 2026」を開催した。 UWBを使って改札機までの距離を測定している。このまま歩いていけば改札を通過できる イベントでは、同社が開発を進めているUWBを採用した次世代の自動改札機がデモ展示され、実際に利用できる状態で一般公開された。 同社では2027年春のなるべく早いタイミングで、高