きょう５月１４日は、知る人ぞ知る「けん玉の日」。 【写真を見る】【動画】知る人ぞ知る「けん玉の日」童心に返って「けん玉検定」にチャレンジ！「大皿」「とめけん」成功なるか！？（山形・長井市） けん玉で町おこしを進める山形県長井市で、けん玉愛を取材してきました。