北海道壮瞥町で平屋建ての住宅が燃え、室内から女性の遺体が見つかりました。警察は住人の７６歳の女性の可能性があるとみて調べています。火事があったのは、壮瞥町南久保内の平屋建ての住宅です。５月１４日午前１１時すぎ、「隣の家から煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ２時間後に消し止められましたが、家の内部が全焼し、室内から年齢がわからない女性の遺体が見つかったというこ