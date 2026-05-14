札幌市は５月１３日夜、札幌市豊平区羊ケ丘で相次いでクマの姿が確認されたと発表しました。クマが目撃されたのは、札幌市豊平区羊ケ丘の林道上です。 札幌市によりますと、１３日午後７時半ごろと午後９時半ごろの２回、カメラでクマ１頭の姿を確認したということです。付近では７日にも、設置されたカメラでクマの姿が確認されていて、札幌市が注意を呼び掛けています。