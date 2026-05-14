打撃好調で、真価を発揮し続けている村上(C)Getty Images止まらない打棒で米球界の度肝を抜く村上宗隆（ホワイトソックス）。類まれなパワーを利した活躍には、同僚も脱帽しっぱなしだ。現地時間5月11日に米ポッドキャスト番組『Baseball Today』に出演したホワイトソックスのコルソン・モンゴメリーは、「彼は日本にいた時からすでに“本物”だったんだ」と熱弁を振るった。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻アーチシー