お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志が１４日、パーソナリティを務めるニッポン放送のポッドキャスト番組「オールナイトニッポンＰＯＤＣＡＳＴアンガールズのジャンピン」（毎週木曜日１８時頃配信）で第１子の男児が誕生したことを報告した。田中は冒頭で「子どもが生まれたのよ！５月の上旬に」と第１子誕生を報告した。予定日より出産が遅くなったが、出産には立ち会えたそうで、「泣いちゃうね。泣いちゃったもん俺