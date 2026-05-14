◆男子ゴルフツアー関西オープン第１日（１４日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、ツアー初優勝を狙う前田光史朗（ＡＣＮ）が６バーディー、２ボギーの４アンダー、６６をマークし、２週前の中日クラウンズに続いて２試合連続で単独首位発進を決めた。米女子ツアー２勝の山下美夢有（みゆう、花王）の弟でプロ２年目の山下勝将（フリー）、ツアー３勝の池村寛世（ともよ、フリー）、