俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2020年に他界した妻で元女優の青山京子さん（享年84）について語った。日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分する銀幕の大スターだった小林は、女優・浅丘ルリ子との交際後、1962年に歌手の美空ひばりさん（1989年死去）と結婚したが、64年に離婚。67年に当時女優だった青山京子さんと再婚した。京子さんは2020年に84歳