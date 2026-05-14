記者会見する八十島士希さん＝14日午後、東京都千代田区東大の男子学生が授業料値上げの抗議のため安田講堂に立ち入ったことなどを理由に、停学処分を受けたのは違法で無効だとして、約95万円の損害賠償などを東大に求め東京地裁に提訴したことが、分かった。学生が14日、東京都内で記者会見し明らかにした。学生は農学部4年の八十島士希さん（27）。訴えによると、2024年6月、値上げ撤回を求める要望書を学長に手渡そうと、警