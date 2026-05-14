長期金利（10年国債）の推移14日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（382回債、表面利率2.4％）の利回りが上昇し、一時2.635％を付けた。日本相互証券によると、1997年5月以来、約29年ぶりの高水準となった。日銀審議委員の14日の発言で利上げ観測が高まった。終値利回りは前日より0.045％高い2.630％。終値では日本相互証券の記録が残る98年12月以降で最高を更新した。金利上昇が重荷となり、取引時間中の最高値と