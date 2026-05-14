お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志さん（50）が14日、自身のインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを報告しました。田中さんは、インスタグラムで赤ちゃんを抱っこした写真とともに「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！」と報告。続けて、「男の子です。髪の毛は結構生えてました！(笑)」と喜びいっぱいに発表しました。田中さんは、2023年1月に結婚したことを発表していました。