日本銀行の増一行審議委員は１４日、鹿児島市で講演し、今後の金融政策について「景気下振れの兆しがはっきりとした数字で表れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べた。中東情勢の悪化に伴う原油高騰でインフレ（物価上昇）懸念が強まっており、「大切なことは、適時・適切な利上げで基調的な物価上昇率が２％を超えないように抑えることだ」とも強調した。原油価格の上昇を受け、増氏は「人手不足