２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが１４日放送のテレビ東京系「よじごじＤａｙｓ」（月曜〜金曜・午後３時４０分）に出演。東京・秋川渓谷でのサイクリング旅を楽しんだ。拝島駅から檜原村の払沢（ほっさわ）滝までの２３キロの自転車旅に出た高木さん。ペダルをこぎながら、スピードスケート女子で五輪１０個のメダルを獲得し、今季限りで引退した妹・美帆さんについて聞かれると、解説者として行った五