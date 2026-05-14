14日、台北市で記者会見する台湾行政院の李慧芝報道官（行政院提供・共同）【台北共同】台湾行政院（内閣）の報道官は14日、中国の習近平国家主席が米中首脳会談で「台湾海峡の平和と安定」に言及したことに対して、「中国の軍事的な脅威」こそが台湾海峡とインド太平洋地域の安全を脅かす唯一の要因だと述べて批判した。対中政策を主管する大陸委員会の幹部も「平和と安定を重んじるなら、まず中国共産党が台湾に対する軍事的