2024年夏にオランダへ渡り、今シーズンはNECで途中出場が中心ながら12試合7得点を挙げ、冬にブンデスリーガのヴォルフスブルクへとステップアップを果たしたFW塩貝健人。今年3月のスコットランド戦では途中出場して日本代表デビュー。アシストという数字も残し、5月15日に発表されるFIFAワールドカップ2026のメンバー入りへ、最後の駆け込みアピールをした。その塩貝に日本代表での活動、ワールドカップをどうとらえているかを