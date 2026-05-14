一見知事は、外国政府への情報漏洩を防ぐためなどとして、職員の採用試験で業種に応じた国籍要件を復活させる検討を進めていますが、既に外国籍の人も応募できる形で募集が始まっています。一見知事は会見で、国籍要件が復活する可能性を募集要項に記載しようとしたものの、人事委員会に認められなかったとし、一旦内定が出た人が就職できない可能性もあると話しました。一見三重県知事：「最大の目的が、県民の個人情報を含め