◇プロ野球セ・リーグDeNAｰ中日(14日、横浜スタジアム)中日のカリステ選手の好プレーに相手チームも苦笑いです。3回、DeNAが2アウト3塁で先制点のチャンスをつかむと、ヒュンメル選手がマラー投手の4球目を右中間に飛ばします。落ちるかと思われましたが、ライトのカリステ選手が爆走でボールをキャッチ。帽子が脱げるほどの全力疾走でチームのピンチを救いました。このプレーにヒュンメル選手も思わず苦笑いを浮かべました。