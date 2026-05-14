持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月20日、愛媛県今治市のソールフード「今治焼豚玉子飯」を全国で発売する。ほっともっと「今治焼豚玉子飯」(690円)愛媛県今治市のご当地グルメとして愛される「今治焼豚玉子飯」(690円)は、「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと作り上げた本格的な味わい。甘味と旨味が凝縮された特製醤油ダレを、豚バラ焼豚にたっぷりと絡め、アクセントのコショウが効いた目玉焼きを贅沢に