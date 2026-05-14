赤間二郎国家公安委員長は１４日に開いた定例記者会見で、自転車の幼児座席に乗せられる子どもを「小学校入学まで」としている規定の見直し可否を検討する考えを示した。道路交通法は都道府県公安委員会規則で、同乗できる子どもの範囲が規定されている。従来は「６歳未満」としていたが、保育園の送迎で必要性が高いことなどから小学校入学までへの拡大されていた。しかし、４月１日から自転車の交通違反に反則金を科す「青