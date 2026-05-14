大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内平戸海（２６＝佐渡ヶ嶽）をすくい投げで退け、初日から５連勝。２年ぶりに大関に復帰した場所で序盤を無傷で乗り切った。取組後は「昨日（４日目）は立ち合いが良くなかったので、今日は思い切り行こうと思った。いい当たりだったと思う」と納得の表情。２横綱１大関が不在の中で優勝争いを引っ張る展開にも「全く考えすにやっていきたい。自