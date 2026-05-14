バレーボールＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝（１５〜１７日、神奈川・横浜アリーナ）を前に、大阪Ｂの主将・西田有志が?リベンジ?に燃えている。昨季はレギュラーシーズン（ＲＳ）１位ながらも、無念の準決勝敗退。今季はＲＳで２位に入り、準決勝も突破して決勝の舞台へコマを進めた。１４日は決勝会場で前日会見が行われ、西田は「自分たちが去年立てなかったステージでバレーボールができることをうれしく思う。日本