大相撲夏場所５日目（１４日、東京・両国国技館）、横綱審議委員会（横審）による本場所総見が行われた。今場所は横綱大の里（二所ノ関）が左肩痛で初日から休場。横綱豊昇龍（立浪）も初日に右太もも裏を負傷し、２日目から休場した。横審の大島理森委員長（元衆議院議長）は両横綱不在の状況について言及し「率直に申し上げて、両横綱の休場は誠に残念至極。横綱というものは多くの相撲ファンにとって頂上のようなもの。頂