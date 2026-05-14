BOYNEXTDOORが、新曲『Knock Knock Knock』で好調なスタートを切った。ショート動画プラットフォーム「TikTok」を中心に人気が拡大している。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT5月14日、所属事務所KOZ Entertainmentによると、11日にリリースされたBOYNEXTDOORの1stフルアルバム『HOME』の先行公開曲『Knock Knock Knock』は、公開からわずか4日で、同日午前8時時点のTikTok関連動画数が1万8000件を突破した。これは、1分