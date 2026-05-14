【でじたみん Yahoo！店：「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」】 価格：66,000円 でじたみん Yahoo！店にて、ガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」が販売再開している。 今回でじたみん Yahoo！店に再入荷予定の本製品が販売再開しており、5月14日18時30分ごろの時点で予約可能な状態であることが確認できた。 なお「残りわずか」のアイコンが表示されているので、閲覧時には販売が