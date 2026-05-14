この春に新体制となった警察活動の広報などを担う県警音楽隊。14日、結隊式と今年度初めてのコンサートが開かれました。県庁で開かれたコンサート。地域の人や県の職員など200人以上が、演奏に耳を傾けました。県警音楽隊は、1952年に発足し今年で74年目を迎える伝統ある組織です。所属する警察官は勤務として週2回練習に励むほか、イベントなどで年間約70回活動しています。県警音楽隊熊崎文彦楽長「県民の皆さんに