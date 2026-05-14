ロクシタンから、暑い季節にぴったりな限定ヘアケアアイテムが2026年5月27日（水）より登場♡猛暑や梅雨時期のベタつきや蒸れが気になる頭皮と髪を、ミントの爽快感でリフレッシュしてくれるドライシャンプーミストと頭皮用スクラブが発売されます。さらに定番の「ピュアフレッシュ」シリーズもラインアップ。夏のヘア悩みを快適にケアしてくれる注目アイテムをチェックしてみて♪ 夏の頭皮を爽快リセットϖ