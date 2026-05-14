自転車に対する「青切符」制度が始まってから1か月あまりたちましたが、どのくらいの取り締まりが行われたのか、警察庁がきょう発表し、一時不停止が846件、スマートフォンの使用が713件、イヤホンの使用は1件、小学生以上の子どもを乗せた2人乗りは0件となっています。そして、きょう新たな動きがあり、小学生以上の子どもを乗せた2人乗りのルールについて見直すかどうかの検討が始まります。記者「警察官が自転車の方を止めてい