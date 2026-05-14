「家族がバールで殴られた」住人3人が次々殴られるきょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が死亡しました。警察は「強盗に関わった」と話す自称10代の男を確保し、強盗殺人事件も視野に捜査しています。【写真を見る】「強盗に関わった」自称10代の男確保“バール”で住人3人殴られ69歳女性死亡栃木・上三川町で強盗か強盗殺人事件も視野に捜査事件は