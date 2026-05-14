漫画家の新條まゆ氏が14日、自身のXを更新。漫画『覇王▽愛人』（※▽＝ハートマーク）の原稿の一部が行方不明となっていることを明かした。【X投稿】一部原稿の行方不明を告白を告白した新條まゆの投稿全文新城はきのう13日の投稿で、「めちゃくちゃ売れてる付箋メモ作った本人ですがこれが売れてるってどうなの!?」と『覇王▽愛人』のシーンを使用したふせんを紹介。これにファンから“世界一腕の立つ殺し屋”のあるシー