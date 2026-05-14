パイオニアは14日、カーナビ・カーAVブランド「カロッツェリア」のボックススピーカー『TS-X40』を7月に発売することを発表した。【写真】懐かしい箱型…カロッツェリアのボックススピーカー『TS-X40』の全貌“ヤングタイマー”と呼ばれる往年の国産車が再評価されるなど、自動車業界でレトロブームが広がっている昨今。本機は、1980年代に人気を博した「光るボックススピーカー」に着想を得ながら、現代の車両にも調和するデ