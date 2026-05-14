NHK「おかあさんといっしょ」の9代目うたのお兄さんとして知られる、歌手の杉田あきひろさんが5月14日、自身のSNSを更新。自身のがん闘病について振り返りました。【写真を見る】【 元うたのお兄さん・杉田あきひろ 】「今年の夏で癌治療を始めて4年も経つんですね」「癌の再発は無し！」「あきひろ着実に復活中です」杉田さんは「今日は午前が耳鼻咽喉科、午後が口腔外科という病院漬けの日でしたでもどちらも経過良好！」と綴