日清製粉ウェルナは１４日、家庭用の小麦粉やパスタ製品など計２１２品目を８月１日納品分から約１〜２４％値上げすると発表した。政府が輸入小麦の売り渡し価格を４月から引き上げたほか、中東情勢の悪化に伴う包装資材や物流のコスト上昇分を転嫁する。小麦粉製品は約１〜９％の値上げで、主力の小麦粉「日清フラワーチャック付」（１キロ・グラム）は参考小売り価格が税込み３３７円から３４７円に上がる。パスタやパスタ