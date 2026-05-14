◇MLB ドジャース4-0ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手がジャイアンツ戦に先発登板し、7回無失点で今季3勝目。さらに防御率0.82と向上させ、メジャートップに浮上しました。防御率の成績もさることながら、メジャーの投手で最高峰の安定感も発揮。今季7度の先発登板では、いずれの試合も先発としてゲームを作り、投手の安定感を評価するために使用され、先発投手が6イニング以上を自責点「3」以内に抑