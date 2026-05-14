イット！取材班がゲリラ雷雨に遭遇したのは神奈川県。14日午後3時半ごろ、空が急に暗くなり大雨が降ってきました。傘を忘れたのでしょうか、学校帰りとみられる子供たちがずぶぬれになって歩いていました。大和市の駅では突然、降り出した雨に“雨宿り”を余儀なくされる人が多くいました。横浜市と藤沢市では大雨警報が出されました。横浜市では、ひょうも降りこの影響で神奈川県では一時、1万軒以上が停電しました。一方、大雨注