青森市の東端、陸奥湾を望む「浅虫温泉」は、1200年以上の歴史を誇る由緒ある名湯です。かつては津軽藩の藩主が利用する「本陣」も置かれ、歴史の重みを感じさせる一方、現代では「東北の熱海」と称されるほど、にぎわいを見せる温泉リゾートとして親しまれています。アクセスも非常に便利で、青森駅からローカル列車の青い森鉄道に揺られて約20分、車でも約30分で到着できる手軽さも魅力のひとつです。こちらの温泉地の特徴は、駅