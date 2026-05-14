2月に亡くなった、ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢さんのお別れの会が、2026年5月14日、都内で開かれました。真矢さんと妻の石黒彩さんが語り合った対談記事（『婦人公論』2019年5月28日号掲載）を再配信します。昨夜、長女・玲夢さんがテレビデビューした、石黒彩さん真矢さん夫妻。「人気ロックバンドのドラマーと絶頂期のアイドルの結婚」として注目を浴びたのが19年前だ。すぐに子どもを授かり、石黒彩さんは仕事を