月の土壌から作られた繊維の実験サンプルが5月11日、中国の宇宙貨物船「天舟10号」によって中国の宇宙ステーションに到着しました。このサンプルは今後、船外で高真空、強力な放射線、極端な温度変化といった宇宙環境に長期間さらされ、耐久性などが検証されます。中国の研究チームは月環境を模倣した世界初の紡糸装置をゼロから設計し、高温熔融および真空牽引技術を用いることで、月探査機「嫦娥5号」が持ち帰った0.5グラムのレ