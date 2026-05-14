スバルの「次世代2ドアクーペ」が凄かった！2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」において、スバルの次世代スポーツカー「スポーツモビリティコンセプト」が世界初公開されました。このクルマのテーマは、「日常から非日常まで意のままに運転し、いつでもどこへでも自由に走って行ける愉しさ」です。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「次世代2ドアクーペ」です！（30枚以上）電動化時代においても