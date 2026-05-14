Image: Amazon あっ、これ「買い」なヤツだ。腕時計だけでなく、スマホの通知を確認したり、エクササイズや睡眠をチェックしたりと、自分のコンディションを可視化してくれるのがスマートウォッチのいいところ。でも、多機能な分お高いんでしょ？と思われるかもしれませんが、実は安い選択肢だって結構あります。中でもシャオミのコレとかコスパちょっとぶっ壊れてる感じ。 Xiaomi Sm