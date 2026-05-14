岐阜県立高校に勤める教師の男が、職員室で女子生徒のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕されました。逮捕されたのは各務原市に住む県立高校の教師・北村篤容疑者(36)で、13日午後4時ごろ、職員室で女子生徒のスカートの中を盗撮した疑いが持たれています。警察によりますと、立って北村容疑者と話をしていた女子生徒が足元に置かれたスマートフォンに気付いて、保護者に相談したということです。調べに