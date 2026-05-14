東京・六本木にある“グランド ハイアット 東京”は、6月20日（土）から8月31日（月）の期間、「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」の一環として、ポケモンたちをイメージしたオリジナルメニューやスイーツを、館内の2つのレストランおよびペストリーブティックで販売。これに先駆け、5月14日（木）から、予約受け付けが公式Webサイトで開始した。【写真】ピカチュウが空を飛んでいるみたい！パフェな