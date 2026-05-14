山形県内ではきのうからきょうにかけ、酒田市や米沢市でクマが確認されました。いずれも住宅など人の住むエリアで、道路上を歩くクマがカメラに捉えられていました。 【写真を見る】【動画】カメラが "道路上を歩くクマ" を捉えた！民家の近くで撮影連日住宅街などでクマの目撃相次ぐ（山形） 道路を歩くクマ。撮影されたのは民家近くの道路です。 撮影した人「道路の真ん中にクマが走って行って、それを見かけて、通報した